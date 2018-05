Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP in einer Branchenstudie von 560 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zurückhaltung bei Investitionen und ein beeindruckender Kapitalzufluss aus dem operativen Geschäft sollten zu einer niedrigeren Verschuldung führen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rechne er mit einer Dividendenrendite von etwas mehr als fünf Prozent./zb/jha Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-05-09/09:59

ISIN: GB0007980591