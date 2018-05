Das könnte ungemütlich werden. Wie die meisten Reisenden hasse ich es, diese Worte zu hören, wenn ich in einem Flugzeug sitze. Zum Glück sitze ich nicht in einem Jet, der gerade in Turbulenzen gerät. Aber ich bin stark an der Börse investiert. Da könnten wir nicht nur eine holprige Fahrt vor uns haben, denn 2018 war bisher schon ziemlich turbulent. Ich denke jedoch, dass die Reaktion der Passagiere auf ein Flugzeug, das kurz vor Turbulenzen steht, der richtige Ansatz für die Investoren ist: Schnallt euch an, lehnt euch zurück und wartet. Das ist genau das, was ich vorhabe, besonders mit ...

