Monero kaufen leicht gemacht Die Krypto-Währung "Monero" (XMR), was in der Kunstsprache Esperanto so viel bedeutet wie "Münze" bzw. "Währung", besitzt aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 4,6 Milliarden US-Dollar und gehört damit zu der Gruppe der unmittelbaren Bitcoin-Verfolger. Wie viele andere bis dahin noch relativ unentdeckte Internetwährungen verzeichnete...

Den vollständigen Artikel lesen ...