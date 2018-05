Die Stern Immobilien AG begibt eine Folgeanleihe (WKN A1X3VZ) am KMU-Anleihen-Markt, allerdings nicht öffentlich wie beim Vorgänger-Bond. Die neue Stern-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 6,25% p.a. (Zinslauf ab 24.05.2018) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 23.05.2023. Im Rahmen der Anleiheemission, die einzelnen Anleihegläubigern der ersten Stern-Anleihe 2013/18 im Rahmen einer Privatplatzierung zum Tausch angeboten wird, sollen bis zu 15 Millionen Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert werden. Der Emissionserlös dient Investitionen in bestehende und neue Immobilienprojekte bzw. der Optimierung von bestehenden Finanzierungen in der Stern Immobilien-Gruppe.

"Investoren haben sich bei uns gemeldet"

"Wir haben mit unserer im Mai auslaufenden Anleihe sehr gute Erfahrungen gemacht. Da sich im Vorfeld der anstehenden Rückzahlung mehrere Investoren bei uns gemeldet haben, die uns gerne weiter finanzieren möchten, war die Neuauflage einer Anleihe damit naheliegend. Ich denke, wir haben hier attraktive Konditionen sowohl für die Anleger, als auch für die Stern Immobilien AG", so Iram Kamal, Vorstand der Stern Immobilien AG im Gespräch mit dem Anleihen Finder. Und weiter: "Die Investoren sind auf uns zugegangen mit dem Wunsch, weiter Geld zu geben. Wir haben ...

