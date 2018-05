Beim Goldpreis haben die wichtigen Unterstützungsmarken bisher gehalten. Kann nun der Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen für den Ausbruch nach oben sorgen? Oder bleibt das Edelmetall im Bann des wiedererstarkten Dollar?

Öl auf Mehrjahreshoch, droht ein neuer Krieg?

Es war bereits erwartet worden. Donald J. Trump verkündete am gestrigen Abend den Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen. Obwohl sich die Perser an die Vereinbarungen gehalten haben, wie alle unabhängigen Beobachter bisher sagen, wollte der US-Präsident den von der Vorgängerregierung ausgehandelten Deal unbedingt beenden. Die Allierten der USA sind nun bitter enttäuscht, das US-Wort zähle nicht mehr, so der Tenor in Europa. Der Iran wiederum drohte damit, wieder mit der Urananreicherung zu beginnen. Wer will es der Regierung in Teheran verdenken? So mancher hört schon einen neuen Krieg im Nahen Osten aufziehen. Ob es dazu kommt, wissen wir natürlich nicht. Angesichts der mäßigen Umfragen für die US-Regierung und bevorstehenden Wahlen hat Trump außenpolitischen Rückenwind nötig. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass das Weiße Hause auf diese Weise innenpolitisch an Profil gewinnen will. Die Märkte jedenfalls stellen sich auf Ärger ein. Der Ölpreis konnte nach Bekanntwerden des US-Ausstiegs seine Rally der vergangenen Monate fortsetzen, Brent-Öl notiert aktuell knapp ...

