Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SGL Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Der Kohlenstoff-Spezialist sei wie von ihm erwartet solide in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen lasse er daher unverändert und halte an seinem Anlageurteil fest./ck/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-05-09/10:36

ISIN: DE0007235301