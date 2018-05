Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen in der Vorwoche und der Übernahme des Handelsgeschäfts von der US-Kaffeehauskette Starbucks von 81 auf 83 Franken angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Hold". Während die Ergebnisse des ersten Quartals zu keiner Änderung bei den Schätzungen führte, dürfte die Übernahme den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr um rund vier Prozent steigern./zb/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-05-09/10:40

ISIN: CH0038863350