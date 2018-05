Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump könnte sich negativ auf den europäischen Flugzeugbauer auswirken, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Produktion des Großraumjets A330 könnte leiden, da die vorherigen und zwischenzeitlich ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran Flugzeuglieferungen verböten. Für Airbus dürfte die neueste Entwicklung aber nicht überraschend kommen, so dass sich die Auswirkungen in Grenzen halten sollten./gl/stw Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

