Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni in einer Branchenstudie von 13,50 auf 14 Euro angehoben. Analyst Christyan Malek erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr leicht. Da der italienische Konzern gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ölkonzernen eher schwach da stehe, blieb er trotz des leicht erhöhten Kursziels bei seiner "Underweigt"-Einschätzung./zb/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-05-09/10:44

ISIN: IT0003132476