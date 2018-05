Fundamental: Die International Copper Study Group veröffentlichte Ende April neue Schätzungen zum Angebot und Nachfrage am internationalen Kupfermarkt. Sie erwartet, dass der Markt für raffiniertes Kupfer 2018 einen geringen Angebotsüberschuss aufweisen könnte. Zudem wird in Chile, Peru und Australien eine höhere Minenproduktion erwartet. Eine weitere Belastung kann der stärkere US-Dollar darstellen, da für Akteure außerhalb dieses Währungsraums die in US-Dollar gehandelten Güter teurer werden.

Technisch: Seit dem Anstieg von Ende Dezember über 7200 US-Dollar ergab sich mit den folgenden Hochs eine fallende Tendenz. Bereits seit dem dritten Quartal letzten Jahres schwankte der Kupferpreis zwischen 6500 und 7000 US-Dollar, ohne die vorherige Aufwärtsbewegung fortsetzen zu können. Nach dem Bereich von 6400 bis 6500 US-Dollar als erstes Ziel, dessen Unterschreiten ...

