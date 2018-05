Die USA kündigen das Atom-Abkommen mit Iran, und die Börsen reagieren so gut wie gar nicht. Lediglich der Ölpreis zieht an. Anleger konzentrieren sich eher auf die zahlreichen Firmenbilanzen. Es ist keine Überraschung, dass Trump den Deal aufkündigt, sagt Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubentaler&Cie. Auswirkungen hat es aber dennoch für viele Firmen die mit dem Iran Geschäft machen. Sie werden sich in Zukunft schwer tun. Auch Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer sieht mehr Chancen als Risiken, da jetzt ein grundsätzlicher Unsicherheitsfaktor abgehakt ist. Investoren trauen sich eher wieder auf die Käuferseite. Ohnehin läuft die Berichtssaison der Unternehmen - insbesondere in Amerika - sehr solide. Europäische Werte erhalten zusätzlich Rückenwind vom zuletzt gegenüber dem Euro stärkeren Dollar. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Siemens verdient mehr - Telekom profitiert vom US Geschäft - Henkel gebremst vom Euro - Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß