Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im ersten Quartal sei die Profitabilität wegen höherer Kosten ausgefallen geringer als erwartet, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da er davon ausgeht, dass die Post ihre ehrgeizigen 2020er-Ziele erreichen wird, bleibt das Papier für ihn eine Kaufempfehlung. Er traut dem Aktienkurs damit eine deutliche Erholung zu. In den ersten Monaten des Jahres verlor die Aktie knapp 14 Prozent, nachdem sie im Dezember mit 41,36 Euro noch ein Rekordhoch erreicht hatte./zb/stw Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-05-09/10:46

ISIN: DE0005552004