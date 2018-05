München (ots) - Tom Gerhardt alias Hausmeister Krause gab in der gleichnamigen TV-Serie den absoluten Spießbürger. Axel Stein spielte seinen bisweilen etwas einfältigen Sohn Tommie. Als Duo treten sie jetzt bei Jörg Pilawa gegen den Olymp an. Und 'Hausmeister Krause' gibt schon vor dem Spiel eine vollmundige Einschätzung ab: "Wenn man eine Hausmeisterlehre hinter sich hat, kann man jede Frage beantworten. So oder so ...!"



Ob sich Krause und Sohn tatsächlich gegen Quiz-Ass Thorsten Zirkel, Professor Quiz Eckhard Freise und Quiz-Königin Marie-Louise Finck durchsetzen können, sehen die Zuschauer im Ersten am kommenden Freitag.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



Foto über www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



Interviewanfragen an Jörg Pilawa: bueroberlin medienagentur gbr / Enno Wiese Mobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.de