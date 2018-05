Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Zurich Insurance Group nach einigen ersten Kennzahlen zum Auftaktquartal 2018 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Alles in allem belegten die Zahlen, dass sich der Versicherer eher auf die Marge als auf das Geschäftsvolumen fokussiere, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte entsprechend zu einem höheren Business Operating Profit (BOP) führen./ck/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0011075394