E.ON-Konzernumbau wird weiter vorangetrieben E.ON äußerte sich gestern zuversichtlich, in den kommenden Monaten die noch fehlenden Freigaben der Kartellbehörden für den Verkauf der restlichen Uniper-Anteile an den finnischen Rivalen Fortum zu erhalten. E.ON würde dafür 3,8 Milliarden Euro einnehmen. Damit will Vorstandschef Johannes Teyssen den Konzernumbau vorantreiben. Der...

