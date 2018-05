Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Handelskonzerns habe unter Ausschluss der Versicherungsaktivitäten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Rob Joyce am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Insgesamt seien die Zahlen erwartungsgemäß und sollten nichts an den Konsensschätzungen ändern./gl/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

