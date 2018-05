Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus nach einer Veranstaltung der Luftfahrtbranche in Dublin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Gut 40 Prozent der jährlichen Flugzeugauslieferungen gingen an Leasinggesellschaften, und etwa 90 Prozent der geleasten Flotte würden rund 25 Gesellschaften gemanagt, schrieb Analyst Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach seinen Gesprächen vor Ort habe er nun bescheidenere Erwartungen für den modernisierten Airbus-Großraumjet A330neo, sei aber mit Blick auf die Modelle A320neo und A350 optimistischer./gl/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

