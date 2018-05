Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Umsatz lag klar über den Erwartungen, wie Analyst Cengiz Sen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung schrieb. Der Ausblick bezüglich der Neukundenverträge dürfte nach den Halbjahresergebnissen angehoben werden, so die Schätzung des Experten./kro/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503