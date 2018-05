Die Baader Bank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe zwar beim Umsatzwachstum die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das entspreche gleichwohl dem, was man bei den Wettbewerbern AMS und TSMC gesehen habe. Wichtig sei der bestätigte Jahresausblick, der eine deutliche Belebung im der zweiten Jahreshälfte erwarten lasse./la/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-05-09/12:05

ISIN: GB0059822006