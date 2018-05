Die Commerzbank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal könne man eine ähnliche Entwicklung wie in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres erwarten, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürften die Umsätze bereinigt erneut um mehr als 9 Prozent zugelegt haben. Bei der Ergebnismarge rechnet der Experte jedoch mit einem Rückgang wegen des starken Eurokurses./kro/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-09/12:08

ISIN: DE0005313704