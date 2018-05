Bad Marienberg - Die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250, Scale) informiert über den angestrebten Umtausch ihrer Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN DE000A169GM5/ WKN A169GM) in Erwerbsrechte auf eine von der Gesellschaft zu begebende neue Anleihe, so die publity AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...