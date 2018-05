Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von nach Zahlen 3,70 auf 3,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Druckmaschinenbauer habe die Erwartungen im vierten Quartal des Geschäftsjahres beim Umsatz und den Gewinnen verfehlt, beim Auftragseingang und dem freien Mittelzufluss aber übertroffen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Schätzungen, hielt wegen des Kurspotenzials aber am Kaufvotum fest./mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-05-09/12:27

ISIN: DE0007314007