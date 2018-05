Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen für das erste Quartal von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Baumaschinenkonzern dürfte die Probleme in der Lieferkette durch den Aufbau eines Lagerbestandes notwendiger Teile in den Griff bekommen haben, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Entwicklung im zweiten Quartal sollte zudem von verzögerten Auslieferungen aus dem ersten Jahresviertel profitieren. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2018-05-09/12:43

ISIN: DE000WACK012