Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Dank des Industriegeschäfts und eines soliden Auto-Ersatzteilmarktes sei der Konzern solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet für das zweite Quartal mit einem Anstieg der Profitabilität. Das sollte das Vertrauen der Anleger in die Jahresziele des Konzerns stärken./mis/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-05-09/12:47

ISIN: DE000SHA0159