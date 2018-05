Frankfurt - Nach den starken Wachstumsraten der letzten Jahre scheint die Wirtschaft in den USA, Europa und China an Fahrt zu verlieren, so die Experten von INVESCO.Wie INVESCO-Chefökonom John Greenwood in seinem vierteljährlichen Markt- und Wirtschaftsausblick für das zweite Quartal 2018 argumentiere, könnte es bei einer typischen Zwischenkorrektur im konjunkturellen Aufschwung bleiben. Ein Abwärtsrisiko sehe er vor allem durch zwei potenzielle Faktoren - eine Verschärfung des Handelskonfliktes mit China, die zu einer vorübergehenden Destabilisierung der Wirtschaft führen könnte, und eine unbeabsichtigte Straffung der Finanzierungsbedingungen, die einen nachhaltigeren Abschwung auslösen könnte.

