Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Axa von 29,70 auf 27,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Dhruv Gahlaut passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Branchenstudie zu europäischen Versicherern an die Ergebnisse für 2017 und jüngste Marktbewegungen an./ag/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120628