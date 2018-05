Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) hat Siemens Gamesa mit "Outperform" und einem Kursziel von 15,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Windturbinenhersteller habe eine dominante Stellung im Offshore-Bereich, wo sich die Preissetzungsmacht verbessern sollte, und dürfte von steigenden Margen profitieren, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2018-05-09/13:54

ISIN: ES0143416115