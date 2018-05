3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Ad-hoc 3W Power / AEG Power Solutions: DGAP-Ad-hoc: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Delisting 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Ad-hoc 3W Power / AEG Power Solutions: 09.05.2018 / 13:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aktionäre stimmen Restrukturierungskonzept zu - Delisting der Aktien (LU1072910919) Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande - 9. Mai 2018. 3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions-Gruppe hat heute verkündet, dass die heutige zweite außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der 3W Power S.A. (die "AHV") beschlussfähig war und dem Restrukturierungsplan der Gesellschaft mit einer Mehrheit von ca. 95 % zugestimmt hat. Die AHV hat damit heute die vollständige Herabsetzung des existierenden Grundkapitals in Höhe von EUR 837.037,03 (eingeteilt in 83.703.703 Aktien) auf EUR 0 beschlossen. Die Herabsetzung auf EUR 0 ist unmittelbar und ohne zusätzliche Schritte wirksam geworden. Damit sind die 83.703.703 Aktien entwertet und nicht mehr existent. Infolgedessen ist kraft Gesetzes die Einstellung der Börsenzulassung (Delisting) eingetreten und der Handel der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (LU1072910919) sowie die Einbeziehung im Freiverkehr anderer Börsen (einschließlich Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, München und Hamburg) werden unverzüglich eingestellt. Für die neuen Aktien der Gesellschaft ist keine Börsenzulassung irgendeiner Art (weder im Freiverkehr, regulierten oder sonstigen Markt) vorgesehen. Mit der Zustimmung der AHV hat die Gesellschaft die letzte ausstehende formale Genehmigung für die Umsetzung ihres Restrukturierungsplans eingeholt. Die finalen Umsetzungsmaßnahmen, einschließlich insbesondere des Optionsausübungszeitraums gefolgt von einer Barkapitalerhöhung von EUR 400.000 auf bis zu EUR 7.970.787 (umfassend abgesichert durch eine Backstop-Verpflichtung institutioneller Anleger) sowie der vorzeitigen Rückzahlung des reduzierten Nennbetrags der beiden Unternehmensanleihen der Gesellschaft werden unverzüglich umgesetzt und der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die finale Umsetzung des Restrukturierungsplans Ende Juni bis Mitte Juli 2018 erfolgen wird. --- Ende der Mitteilung --- Über 3W Power/AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K). AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen, Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden. 3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Für weitere Rückfragen: Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com

