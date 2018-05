Die Commerzbank hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die höheren Instandhaltungskosten hätten das Ergebnis des ersten Quartals überschattet, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Laut Management dürfe es aber in den kommenden Quartalen bei der Mietpreisentwicklung, beim Leerstand und beim Umsatz wieder besser laufen./kro/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2018-05-09/14:13

ISIN: DE000LEG1110