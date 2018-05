Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 96 auf 107 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung der Hamburger gehöre zu den besten in der Branche, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum von Tesa und La Prairie könnte sich zwar verlangsamen, bei Nivea und im Gesundheitsbereich mit den Marken Hansaplast und Elastoplast rechne das Management aber mit mehr Dynamik. Manso stockte seine Wachstumsprognosen bis 2019 auf./ag/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2018-05-09/14:13

ISIN: DE0005200000