Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Investorentag sei von schwachen Ergebnissen des ersten Quartals überschattet worden, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Vergleich mit dem Vorjahr werde aber in den kommenden Quartalen keine so hohe Bürde mehr sein./ag/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0129 2018-05-09/14:14

ISIN: DE0005552004