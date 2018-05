Die Commerzbank hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Bedenken hinsichtlich der Ebitda-Entwicklung seien auch auf einer jüngst in London ausgerichteten Investorenveranstaltung nicht aus dem Weg geräumt worden, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die allgemeine Zuversicht aus der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal habe sich dennoch verbreiten können./kro/jsl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2018-05-09/14:33

ISIN: DE000LED4000