Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Air France-KLM mit "Buy" und einem Kursziel von 8,40 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Bei der von Streiks geplagten Fluggesellschaft sei die Geschäftsentwicklung zwar weiterhin nur schwer prognostizierbar, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die von ihr geänderte Bewertungsmethode für die Aktien zeige aber auf, dass allein schon der Wert der Flugzeugflotte von Air France die Papiere in Richtung ihres Kursziels treiben könnte./la/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0145 2018-05-09/14:35

ISIN: FR0000031122