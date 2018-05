Bad Marienberg - Der Deutsche Rohstoff Konzern (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) erzielte im 1. Quartal 2018 einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. EUR (1. Quartal 2017: 20,9 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 10,6 Mio. EUR (1. Quartal 2017: 17,2 Mio. EUR), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...