Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das erste Quartal des Supermarktketten-Betreibers sei solide verlaufen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Da die Aktie seit ihren Tiefs im September 2017 aber bereits um rund 30 Prozent gestiegen sei, notiere sie bereits nahe an seinem Kursziel./ck/tos Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2018-05-09/14:40

ISIN: NL0011794037