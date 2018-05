Die Commerzbank hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses sei erwartet worden, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch befinde sich der Lkw-Zulieferer in einer guten Position, da es unter anderem mit den Aufträgen bei den Klasse-8-Lastkraftwagen vorangehe. Hinzu komme ein Großauftrag aus China./kro/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0155 2018-05-09/14:41

ISIN: LU0307018795