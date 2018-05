Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das nachlassende Wachstum des hohen Aktienhandels-Volumens in Europa sei noch kein Signal, dass es seinen Höhepunkt schon hinter sich habe, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Luft nach oben werde aber dünner./mis/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0161 2018-05-09/14:45

ISIN: DE0005810055