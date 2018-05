Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 26,20 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Ertragsdynamik des Medienkonzerns sei schwach gewesen im ersten Quartal, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen an das zweite und dritte Quartal hätten sich eingetrübt./ck/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0164 2018-05-09/14:47

ISIN: DE000PSM7770