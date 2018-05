Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der bestätigte Ausblick deute auf eine baldige Beschleunigung im Geschäft mit der Autoindustrie hin./tih/tos Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

