München - Die Eigenverwaltung der Rickmers Holding AG (Anleihe: ISIN DE000A1TNA39/ WKN A1TNA3) hat den 1. Zwischenbericht in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Rickmers Holding AG zur Verfügung gestellt, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...