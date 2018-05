13.000 Punkte, so heißt die neue Prüfmarke für den Dax. Nimmt er die Hürde, wäre der Weg frei zum Rekordhoch bei knapp 13.600 Punkten. Fundamental ist die Ausgangslage gut: Anleger sehen überwiegend sehr solide Bilanzen, vor allem aus den USA. Warnsignale von der Konjunktur gibt es nur am Rande. Einzig der wankelmütige und unberechenbare US Präsident Trump schafft es immer wieder, die Anleger zu verunsichern. Doch trotz des Aus im Atom Deal mit Iran bleiben die Anleger vollkommen gelassen. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Donnerstag 10.05.2018 sehen sie im Video.