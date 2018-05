Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Seit ein neues Management beim Baumaschinenhersteller das Sagen habe, gebe es Verbesserungen im operativen Geschäft, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies zeige sich auf bereinigter Basis nun auch in den hervorragenden Resultaten für das erste Quartal./ajx/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0176 2018-05-09/15:18

ISIN: DE000WACK012