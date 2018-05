Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Uniper trotz erneuter Verzögerungen beim Steinkohlekraftwerk Datteln 4 auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Probleme dürften den Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020 etwas schmälern, schrieb Analyst James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seinen längerfristigen Erwartungen ändere sich damit aber nichts. Wegen einer möglichen Übernahme des Kraftwerksbetreibers bleibe er bei seiner Kaufempfehlung, auch wenn eine Prämie dafür nicht im Kursziel eingearbeitet sei./tih/gl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000UNSE018