Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,35 Euro belassen. Die italienische Bank habe im ersten Quartal ein deutlich höheren Überschuss erzielt als von ihm gedacht, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei darin auch ein Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen an der Eisenbahngesellschaft Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) enthalten./mis/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0000072618