Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Aareal Bank nach Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Rießelmann sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer soliden operativen Entwicklung des Immobilienfinanzierers, wertete das Neugeschäft aber leicht negativ. Die Geschäftsaussichten verbesserten sich, was aber schon eingepreist erscheine./gl/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0197 2018-05-09/15:30

ISIN: DE0005408116