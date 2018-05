Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen und einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Kurzfristig könnte unter anderem die Neuaufstellung des Briefgeschäfts PeP den Aktienkurs belasten, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er konzentriere sich bei dem Logistikkonzern aber auf die Perspektiven für das mittel- bis langfristige Wachstum, den Free Cashflow sowie die Dividenden. Das Unternehmen überzeuge in Zeiten steigender Volatilität mit einem stabilen Geschäft./tih/ag Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

