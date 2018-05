SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP. GIBT LIZENZVEREINBARUNG MIT ISODIOL INTERNATIONAL INC. BEKANNT DGAP-News: Scythian Biosciences Corp / Schlagwort(e): Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP. GIBT LIZENZVEREINBARUNG MIT ISODIOL INTERNATIONAL INC. BEKANNT 09.05.2018 / 15:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SCYTHIAN BIOSCIENCES GIBT LIZENZVEREINBARUNG MIT ISODIOL INTERNATIONAL INC. BEKANNT - Scythian investiert zusammen mit Serruya Private Equity und der Delavaco-Gruppe 2 Mio. USD - Isodiol erhielt kürzlich die begehrte Zulassung der britischen Regierung für natürliches CBD-Isolat als pharmazeutischen Wirkstoff - TORONTO, 7. Mai 2018 -- Scythian Biosciences Corp. (das "Unternehmen" oder "Scythian") (TSXV:SCYB, Frankfurt: WKN: A2DV1L, OTC - Nasdaq Intl:SCCYF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine schriftliche Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit Isodiol International Inc. ("Isodiol"), (CSE:ISOL), einem Marktführer bei phytochemischen Verbindungen in pharmazeutischer Qualität und einem Branchenführer bei der Herstellung und Entwicklung von CBD-Verbraucherprodukten unterzeichnet hat, um Isodiol-Produkte in bestimmte Länder der Karibik, Mittelamerika und Südamerika, einschließlich Argentinien, Kolumbien und Jamaika, importieren und vertreiben zu dürfen. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt zunächst fünf Jahre, wobei die Parteien die Möglichkeit haben, den Fünfjahreszeitraum zu gegenseitig vereinbarten Bedingungen zu verlängern. Scythian hat sich außerdem verpflichtet, im Austausch für 2.739.726 Isodiol-Einheiten ("Einheiten") 2.000.000 USD in Isodiol zu investieren, wobei jede Einheit aus einer Isodiol-Stammaktie ("Stammaktie") und einem ganzen Stammaktien-Kaufwarrant ("Warrant") besteht. Jeder Warrant ist für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ausgabetag zu einem Preis von 1,00 USD pro Stammaktie ausübbar. "Scythian teilt das Engagement von Isodiol bei der Entwicklung der reinsten und fortschrittlichsten medizinischen Cannabisprodukte für Patienten, die darauf angewiesen sind", sagte Rob Reid, CEO von Scythian. "Nach der entscheidenden Zulassung von Isodiol durch die britische Arzneimittelzulassungsbehörde sind wir stolz darauf, auf das erfahrene, erstklassige Isodiol-Team von Chemikern, Technikern und Professoren zurückgreifen zu können, die das reinste, staatlich anerkannte CBD-Öl liefern, das für die Förderung des Verständnisses und der Anwendung von medizinischem Cannabis in der Branche verfügbar ist". Am 26. April 2018 erhielt die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Isoldiol, BSPG Laboratories, LTD., die Zulassung von der britischen Arzneimittelzulassungsbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) für die Herstellung des Wirkstoffs Cannabidiol (CBD). Isodiol ist nun in der Lage, das reine, natürliche CBD überall auf der Welt, einschließlich Argentinien, Kolumbien und Jamaika, zu exportieren. Diese Zulassung macht Isodiol zu einem sicheren und zuverlässigen Lieferanten, der die schnell wachsende Nachfrage in der CBD-Forschung und der Medikamentenentwicklung bedienen kann. "Scythian und Isodiol teilen das gemeinsame Ziel, Verbrauchern auf der ganzen Welt alternative Präventions- und Behandlungsmethoden anzubieten", sagte Marcos Agramont, CEO von Isodiol. Die Geschäftsführung von Scythian hat sich in ihrem Streben nach globaler Expansion hervorragend bewährt, und diese zusätzlichen Vertriebskanäle in der Karibik, Mittelamerika und Südamerika werden es Isodiol nicht nur ermöglichen, zusätzliche Marktplätze zu erschließen, sondern erlauben uns auch, mit einem branchenführenden Forschungs- und Entwicklungsunternehmen zusammenzuarbeiten". Da Scythian bestrebt ist, seine bereits angekündigten Unternehmensakquisitionen in Argentinien, Kolumbien und Jamaika abzuschließen, prüft das Unternehmen auch weitere strategische Möglichkeiten für zusätzliche Produkte, die über die Vertriebskanäle des Unternehmens für medizinisches Cannabis geliefert werden können. Scythians Vorhaben, Isodiol-Produkte auf internationalen Märkten zu vertreiben, bedarf der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Über Scythian Biosciences Corp. Scythian ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich mit seiner firmeneigenen Cannabinoid-basierten Kombinationstherapie der Prävention und Behandlung von Gehirnerschütterungen und traumatischen Hirnverletzungen verschrieben hat. Scythians Mission ist es, das erste akzeptierte Arzneimittel zur Behandlung von Gehirnerschütterungen bereitzustellen. Scythian arbeitet mit der University of Miami und ihrem neurowissenschaftlichen Team zusammen, um präklinische und klinische Studien zum Arzneimittelverabreichungsschema durchzuführen. Durch die Zusammenarbeit mit der Universität hat Scythian Zugriff auf ein umfangreiches Netzwerk von Experten auf dem Gebiet der traumatischen Hirnverletzungen und Gehirnerschütterungen. Diese Netzwerkbeziehungen erlauben es Scythian, seine klinischen Studien in erstklassigen Einrichtungen von anerkannten Medizinern durchführen zu lassen. Scythian hat seine internationale Expansion durch Lancierung weiterer Cannabis-bezogener Aktivitäten auf der ganzen Welt eingeleitet. Diese bedeutenden Anstrengungen ergänzen die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens zur Verbesserung der zahlreichen medizinischen Anwendungen von Cannabis. Scythian evaluiert mehrere strategische Initiativen und verfolgt Partnerschaften mit lokalen Cannabisanbauern, pharmazeutischen Import- und Vertriebsgesellschaften und Universitäten in Nordamerika, Südamerika, der Karibik und in weiteren Ländern. Dieser umfassende Ansatz positioniert Scythian als potenziellen globalen Vorreiter in der Forschung und Entwicklung von medizinischem Cannabis. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. KONTAKTDATEN Scythian Biosciences Corp. Rob Reid, CEO Telefon: (212) 729-9208 E-Mail: info@scythianbio.com Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: David Schull oder Nic Johnson Russo Partners (858) 717-2310 david.schull@russopartnersllc.com nic.johnson@russopartnersllc.com Rechtliche Hinweise Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen ("zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, welche die Worte "glaubt", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "wird", "sollte", "rechnet mit", "weiterhin", "schätzt", "prognostiziert" und andere ähnliche Begriffe enthalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten auch Informationen über die Bedingungen für den vom Unternehmen vorgeschlagenen Vertrieb von Isodiol-Produkten sowie die Pläne des Unternehmens für zukünftiges Wachstum. Die Leser sind daher angehalten, sich nicht ungebührlich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen, und selbst wenn diese Ergebnisse oder Ereignisse tatsächlich realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehört unter anderem: dass Isodiol möglicherweise nicht in der Lage ist, das Unternehmen mit seinen Produkten in ausreichender Qualität oder Quantität in Übereinstimmung mit den vereinbarten Bedingungen zu beliefern; dass ein Markt für Isodiol-Produkte nicht zustande kommt; dass das Unternehmen seine Akquisitionen in Argentinien, Kolumbien und Jamaika aus irgendeinem Grund nicht abschließen kann und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung des Vorhabens einzuholen, einschließlich, und ohne Einschränkung des Vorstehenden, der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, alle anwendbaren gesetzlichen Vorschriften in einem stark regulierten Geschäftsumfeld einzuhalten; das Risiko, in Zielunternehmen oder -projekte zu investieren, die eine begrenzte oder gar keine Betriebsgeschichte haben und die derzeit nach US-Bundesgesetzen als illegal gelten; Gesetzesänderungen; Abhängigkeit vom Management; Anforderungen an zusätzliche Finanzierungen; Wettbewerb; inkonsistente öffentliche Meinung und Wahrnehmung in Bezug auf die Marihuana-Industrie für medizinische Zwecke und für Erwachsene; sowie regulatorische oder politische Veränderungen. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch im jährlichen Informationsformular des Unternehmens, das auf SEDAR hinterlegt und unter www.sedar.com abrufbar ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diese rechtlichen Hinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht ab und hat keine Verpflichtung oder Verantwortung, außer wie gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Übersetzung der Originalnews vom 7. Mai 2018: https://globenewswire.com/news-release/2018/05/07/1497481/0/en/Scythian-Biosciences-Announces-Licensing-Agreement-With-Isodiol-International-Inc.html 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 684441 09.05.2018

ISIN CA7840531007

AXC0323 2018-05-09/15:38