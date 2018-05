Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der BNP Paribas nach der angekündigten Anteilsreduzierung an First Hawaiian auf knapp unter 50 Prozent auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Verkauf kleinerer Randbereiche durch die französische Bank gehe weiter, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/gl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0208 2018-05-09/15:43

ISIN: FR0000131104