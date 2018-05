Für den Aufsichtsratschef der Deutschen Bank , Paul Achleitner, haben sich die Chancen auf einen Verbleib im Amt verbessert. Der einflussreiche US-Stimmrechtsberater ISS habe den Investoren die Entlastung von Achleitner und allen übrigen Aufsichtsratsmitgliedern empfohlen, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf eine ISS-Analyse, die der Zeitung vorliege.

Angesichts des erst jüngst erfolgten Chefwechsels im Vorstand könnte ein Personalwechsel an der Spitze des Aufsichtsrats zu einem Führungsvakuum führen und die Bank in eine prekäre Lage bringen, warne ISS. In der aktuellen Lage sei es besser, Achleitner noch eine Chance zu geben.

Zuvor hatten sich die Stimmrechtsberater Glass Lewis und Ivox Glass Lewis gegen eine Entlastung des Aufsichtsratschefs ausgesprochen. Eine Entscheidung wird bei der Hauptversammlung am 24. Mai fallen./tos/he

ISIN DE0005140008

