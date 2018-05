PEINE GmbH: Absage der Abstimmung ohne Versammlung DGAP-Ad-hoc: PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe PEINE GmbH: Absage der Abstimmung ohne Versammlung 09.05.2018 / 16:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PEINE GmbH Wilhelmshaven Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die PEINE GmbH sagt die Abstimmung ohne Versammlung ab, beabsichtigt aber weiterhin eine Änderung der Bedingungen der 8.0% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNFX0 - WKN A1TNFX) im Wege einer zeitnah einzuberufenden Abstimmung ohne Versammlung Die PEINE GmbH, Wilhelmshaven, ("Gesellschaft") teilt mit, dass ihre Geschäftsführung heute beschlossen hat, die Abstimmung ohne Versammlung mit dem Abstimmungszeitraum beginnend am Freitag, den 11. Mai 2018, um 0:00 Uhr und endend am Montag, den 14. Mai 2018, um 24:00 Uhr, (die "Ursprüngliche Abstimmung") abzusagen, so dass diese nicht stattfinden wird. Die Gesellschaft beabsichtigt aber weiterhin, die Anleihebedingungen der 8.0% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNFX0 - WKN A1TNFX) ("Anleihebedingungen") wie ursprünglich geplant zu ändern. Die Gesellschaft wird mit der Absage der Ursprünglichen Abstimmung Wünschen aus dem Kreis der Anleihegläubiger gerecht. Dies hat folgenden Hintergrund: Nach der Aufforderung zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung, die am 23. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, sind Anleihegläubiger an die Gesellschaft herangetreten und haben u.a. die Beschlussfassung über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters erbeten. Um die Interessen der Anleihegläubiger entsprechend zu würdigen, hat sich die Gesellschaft daher entschieden, die unmittelbar bevorstehende Abstimmung zunächst zu verschieben. Es ist geplant, die Gläubiger zeitnah zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung mit einer um die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters erweiterten Tagesordnung aufzufordern. PEINE GmbH Die Geschäftsführung 09.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PEINE GmbH Rheinstr. 49 26382 Wilhelmshaven Deutschland Telefon: 04421 484-0 Fax: 04421 484-238 E-Mail: info@peinegmbh.com Internet: www.peinegmbh.com ISIN: DE000A1TNFX0 WKN: A1TNFX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684443 09.05.2018 CET/CEST

